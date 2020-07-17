Загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 14 мільйонів. З них понад 8 мільйонів одужали. Померли близько 600 тисяч. Лідерство за кількістю хворих утримують США. Медзаклади Аризони та Техасу заявили, що працюють на межі потужності. Складна ситуація і в Південній Америці.

У Бразилії заражені уже понад два мільйони жителів. На третьому та четвертому місці за числом хворих - Індія та Росія.