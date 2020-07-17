Медузы "атаковали" Азовское море (видео) [ Редактировать ]
В Запорожской области медузы "атакуют" пляжи Азовского моря. С ними уже борются не только сотрудники баз отдыха, но и отдыхающие. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Опубликовано видео, на котором показано, как отдыхающие в Степановке вытаскивают медуз из моря рыболовными сетями.
Отдыхающие говорят, что таким образом они расчищают водное пространство, чтобы дети могли купаться у берега и их не ужалили медузы.
Ранее мы писали о том, что в прибрежных водах Филиппин появились тысячи розовых медуз.
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