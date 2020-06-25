Пятилетняя девочка нашла на пляже огромную ядовитую медузу. Отец боялся даже подпускать дочь к находке, но девочка попросила сделать ей фото. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель Уэльса Дом Фокс гулял по пляжу со своей пятилетней дочерью Эрин. Девочка увидела на песке большую тень и побежала посмотреть на нее.

Оказалось, что на пляж вынесло огромную двухметровую цианею.

Все кто видел снимок "были в шоке". Он выразил надежду, что дочь запомнит этот день надолго.

Отмечается, что летом эти медузы вырастают в местных водах до двух с половиной метров в длину.

Ранее мы писали о том, что в прибрежных водах Филиппин появились тысячи розовых медуз.