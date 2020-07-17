Ученые создали невидимое зеркало: как пользоваться - пока не придумали [ Редактировать ]
Немецкие ученые разработали самое тонкое и легкое оптическое зеркало, однако пока не нашли ему применения в бытовых или научных целях. Об этом сообщает TheNature.
Как утверждают специалисты, зеркало было изготовлено из одного слоя атомов рубидия и не видимо человеческим глазом.
Для его создания ученые охладили атомы рубидия-87 с помощью лазера, затем при испарении еще снизили температуру атомов до 10 Кельвинов (-263 °C) и применили магнитное поле в одном направлении, чтобы изолировать один слой атомов.
"Когда атомы рассеиваются в пространстве случайно, а не в упорядоченной конфигурации, каждый из них независимо взаимодействует со светом. Но в упорядоченной решетке в изолированном слое взаимодействия между атомами меняют их коллективные оптические свойства. Из-за малого расстояния между атомами они не будут излучать свет независимо, но вместо этого они могут взаимодействовать друг с другом. В результате получается двумерная плоскость, которая отражает свет, падающий на нее", - рассказал автор исследования Джун Руи.
По словам ученых, само зеркало - невидимое, однако устройство, в котором оно создано, достаточно большое, по этой причине новый материал вряд ли будет использоваться в бытовых целях. При этом разработка имеет "огромное научное значение".
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