Ученые из Корейского института передовых технологий разработали полимер, позволяющий извлекать из чипов и плат электронных устройств редкие и драгоценные металлы для их повторного использования, передает internetua.com.

Новое органическое соединение называется порфирин и представляет из себя вещество с множеством мельчайших пор, которые способны улавливать атомы редких и драгоценных металлов.

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В соответствии с технологией электронный мусор сперва растворяется в кислоте, после чего в получившийся раствор добавляется новый полимер.

В ходе экспериментов выяснилось, что самым восприимчивым к полимеру оказалось золото: за 30 минут с помощью данного метода можно вернуть до 94% этого металла, находящегося в растворе. Это в 10 раз больше, чем в случае с другими металлами, в частности, платиной.

При этом полимер можно использовать многократно, даже после того, как он уже собрал золото в предыдущей реакции с кислотой.

По подсчетам разработчиков, один грамм нового вещества стоит 5 долларов, в то время как стоимость извлекаемого с его помощью золота достигает 64 долларов. Причем, по мере повторного использования себестоимость золотодобычи будет снижаться.

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