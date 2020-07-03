Извлекает золото из мусора: ученые создали уникальное вещество [ Редактировать ]
Ученые из Корейского института передовых технологий разработали полимер, позволяющий извлекать из чипов и плат электронных устройств редкие и драгоценные металлы для их повторного использования, передает internetua.com.
Новое органическое соединение называется порфирин и представляет из себя вещество с множеством мельчайших пор, которые способны улавливать атомы редких и драгоценных металлов.
В соответствии с технологией электронный мусор сперва растворяется в кислоте, после чего в получившийся раствор добавляется новый полимер.
В ходе экспериментов выяснилось, что самым восприимчивым к полимеру оказалось золото: за 30 минут с помощью данного метода можно вернуть до 94% этого металла, находящегося в растворе. Это в 10 раз больше, чем в случае с другими металлами, в частности, платиной.
При этом полимер можно использовать многократно, даже после того, как он уже собрал золото в предыдущей реакции с кислотой.
По подсчетам разработчиков, один грамм нового вещества стоит 5 долларов, в то время как стоимость извлекаемого с его помощью золота достигает 64 долларов. Причем, по мере повторного использования себестоимость золотодобычи будет снижаться.
Ранее мы писали о том, что пассажиры забыли в поезде мешок с золотом.
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