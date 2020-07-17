В Окружном административном суде города Киева (ОАСК) проводятся обыски по делу о преступлениях во время Майдана. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование "дел Майдана". В который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины подтвердила, что детективы проводят обыски в Окружном административном суде города Киева.

В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства. Детали - позже.

Ранее сообщалось, что глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, - это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда.