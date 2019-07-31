Глава Окружного суда говорит, что дело против него - месть Сытника [ Редактировать ]
Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, - это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда. Об этом он написал 31 июля в Facebook.
"Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - считает Вовк.
В частности, в декабре 2018 года ОАСК решил, что Сытник превысил свои полномочия и вмешался в выборы в США. И это, по словам Вовка, нанесло ущерб интересам государства.
"Президент США Трамп публично высказывался, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника", - написал Волк.
"Итак Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", - считает он.
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