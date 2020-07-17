В Индии общее число инфицированных коронавирусной инфекцией превысило один миллион человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в реальном времени.

Таким образом, Индия стала третьей страной в мире, где COVID-19 заболели более миллиона граждан. При этом от коронавируса умерли 25,6 тыс. человек, 635,7 тыс. - выздоровели. По данным Минздрава Индии, за последние сутки инфекцию выявили у 34 956 человек, умерли 657 пациентов.

На первом месте в мировой статистике по распространению коронавируса идут США. Там выявлены более 3,57 млн инфицированных, из них 138,3 тыс. - умерли, более миллиона пациентов выздоровели.

Второй по числу подтвержденных случаев COVID-19 идет Бразилия - 2,01 млн заболевших, 76,6 тыс. умерших, почти 1,4 млн человек выздоровели.

Всего в мире коронавирусом инфицированы более 13,83 млн человек. Более 590,7 тыс. человек умерли, 7,7 млн - выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние сутки подтвердили 809 новых случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 1 456 человек, выздоровели 29 769. Всего в стране зафиксировали 57 264 случаев COVID-19.