Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
В Индии коронавирусная инфекция подтверждена у 697 тыс. жителей, по этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию (680 тыс.). Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, обрабатывающего статистику в режиме реального времени.
На утро 6 июля в Индии зарегистрированы более 19,6 тыс. смертей от COVID-19.
Лидером по распространению коронавируса остаются США, где заболели более 2,88 млн граждан и умерли почти 130 тыс. человек.
На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 млн человек, умерли более 64,8 тыс. человек.
В России более 680 тыс. заболевших и 10,1 тыс. умерших.
Всего в мире коронавирусом заболели 11,45 млн человек. Умерли более 534 тыс., выздоровели - более 6 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки 543 человека заразились COVID-19. Общее число зараженных выросло до 49 043 человек. Всего в стране умерли от вируса 1262 человек.
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