В Индии коронавирусная инфекция подтверждена у 697 тыс. жителей, по этому показателю страна вышла на третье место в мире, опередив Россию (680 тыс.). Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, обрабатывающего статистику в режиме реального времени.

На утро 6 июля в Индии зарегистрированы более 19,6 тыс. смертей от COVID-19.

Лидером по распространению коронавируса остаются США, где заболели более 2,88 млн граждан и умерли почти 130 тыс. человек.

На втором месте Бразилия, где коронавирусом заразились 1,6 млн человек, умерли более 64,8 тыс. человек.

В России более 680 тыс. заболевших и 10,1 тыс. умерших.

Всего в мире коронавирусом заболели 11,45 млн человек. Умерли более 534 тыс., выздоровели - более 6 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки 543 человека заразились COVID-19. Общее число зараженных выросло до 49 043 человек. Всего в стране умерли от вируса 1262 человек.