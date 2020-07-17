Чому в списки на виплати потрапили навіть ті, кого велика вода взагалі оминула?

Скандал на Прикарпатті! Люди масово скаржаться на несправедливий розподіл компенсацій постраждалим від повеней. Чому в списки на виплати потрапили навіть ті, кого велика вода взагалі оминула? Та чи вистачить грошей на справжніх постраждалих? Жанна Дутчак розбиралась.

Солодкі обіцянки із шістьма нулями! 700 мільйонів гривень - на початок, і ще два мільярди - згодом.

Володимир Зеленський, президент України:

Хочу запевнити - держава не залишить вас у біді.

Та чи не випливуть у потоці державних мільйонів - дрібні місцеві корупціонери?

Господи Боже зглянься вже над нами. Ну скільки вже красти можна.

На Прикарпатті почалися сусідські війни за гроші! Хто, кому і як розподіляє компенсацію?

Це кричуща несправедливість.

Галич одне з міст, що найбільше постраждали від повені на Прикарпатті. Стихія в одну мить тут накрила півтисячі обійсть. Затоплені цілі вулиці. На цьому відео добре видно, Яким був Галич менше ніж місяць тому. Тоді в хаті Ігоря Михайловича води було по пояс.

Води було 43 сантиметри в хаті. О так була вода. Так, по коліно. А це вже всьо натягнуло.

Вода зійшла, а з нею частина меблів і підлога. Паркетна дошка зіпсувалася, а двері та стіни - відсиріли.

Всі стіни мокрі, бачите. Дальше потягнуло. Я тут оббив, а дальше тягне. Так що я вже не знаю чи я вже так буду збивати чи скільки. То вже доходить до метра.

Збитки пана Ігоря очевидні. Та він, як і багато інших прикарпатців, категорично не згоден із розподілом компенсації. Ми повернемося до його історії. А поки що, власне, про розмір допомоги.

Людей, які постраждали від паводків, уряд поділив на групи. Не всіх - лише тих, будинки яких пошкодила вода. Підтоплені городи, подвір'я, підвали чи стайні - до уваги взагалі не брали. На відміну від 2008 року. Тож кількість постраждалих із кількох тисяч в одну мить скоротилася - до кількох сотень. І це перше, що обурило прикарпатців.

Люди добрі, це ж насмішка над людьми. Ну ж не можна такі речі.

Щодо категорій. Їх затвердили три. 20 тисяч гривень виплатять сім'ям, будинки яких понівечила велика вода. На тридцять тисяч більше дали на капремонт для відселених родин. Ну, і найбільша сума, 300 тисяч, тим, кого повінь залишила без даху над головою. Таких небагато.

3 категорія: 20 тис. грн - сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню.

2 категорія: 50 тис. грн - сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту;

1 категорія: 300 тис. грн - власникам житлових будинків, які повністю зруйновані;)

І щойно чиновники розписали допомогу, як почалися скандали! Які щодня розгораються чимдужче.

Ольга Чміль, жителька Галича:

У всіх кого була вода і в кого не була вода. Всім міська рада, районна рада вони виділила 20 тисяч.

Віталій Федорів, голова Івано-Франківської ОДА:

Я знаю що ці люди очікують, ці люди очікують по 100 тисяч відразу виплати, а потому розбиратися.

Кого до якої категорії зарахувати і скільки грошей дати - вирішує влада на місцях. У Галичі - це депутатська комісія від міської ради. Тож повернімося до пана Ігоря. Він потрапив до Найнижчої категорії. Чоловік не згоден. Каже: на відновлення його будинку 20 тисяч - це копійки!

Ігор Славський, житель Галича:

Є підтоплені, затоплені, а вони так дали всім по 20 тисяч. І бувайте собі здорові. а за двадцять тисяч я куплю двері вхідні, бо вони буди три рази у воді.. всьо.

А це вже сусіднє обійстя. Води тут теж було по вікна. У підвалах вона стоїть і досі. У хаті пліснява. А ще нестерпний сморід. До того ж знищені меблі та підлога. Але й цю родину - зарахували до найнижчої категорії.

Олена Чемеринська, жителька Галича:

Ходив у нас архітектор складав акти дефектні акти по збитках. І я запитала у нього до чого нас відносять… він каже 20 тисяч. Я кажу в смислі. Всіх однаково - він каже так.

Ольга Чміль, жителька Галича:

Я не розумію хто це такий встановлював ті категорії хто так всіх зрівняв під одну гребьонку. В кого була вода, не була вода - всім понаписували півметра води. Така була комісія.

Комісії сформували самі депутати, кажуть у Галицькій міській раді. І за роботу ті взялися, щойно відступила стихія. Спочатку фіксували, де була вода і скільки. Та згодом вийшла постанова уряду з чіткими роз'ясненнями - кому даватимуть виплати. І з майже п'яти сотень складених актів на сесії затвердити лише сто двадцять дев'ять.

Нарікання людей завжди будуть. І як ми кажемо сусідська війна - в того була вода, а в того не була. Зрівняловки немає. Тому що якщо будинок є вище, фундамент. Там води не було. І такі будинки до матеріальної води не пишемо.

Та постраждалі здаватися не збираються. І закидають міськраду зверненнями - одні просять внести їх до списку постраждалих, інші - перевести до вищої категорії. Зі скаргами вже до області дійшли!

Ольга Головашкіна, жителька Галича:

В склад комісії, яка обстежувала будинки, входили депутати, які не є архітекторами, не є будівельниками просто зафіксували факт підтоплення. Хіба це об'єктивна оцінка?

Віталій Федорів, голова Івано-Франківської ОДА:

Держава надає матеріальну допомогу в сумі 20 тисяч на поточний ремонт, на капітальний 50 тисяч, і ніякого розрахунку по квадратних метрах чи за городи не буде. Якщо принципово не згідні на 20 тисяч напишіть заяву мене не влаштовує така виплата, це недостатньо і відмовиться взагалі. - Що на даний час можна за 20 тисяч відремонтувати? - Сто квадратних метрів. По двісті гривень.

Аби не було повторення 2008 року. Коли сотні мільйонів гривень просто зникли без сліду. І розкрадачі вийшли сухими з води. Бо вже й зараз прикарпатці говорять: у списках постраждалих з'являються "куми". Ті, хто й на допомогу претендувати не може.

Ми вимагаємо як ви розподілите кошти хай буде список. Чому список висить на квартири кому дати. Ннапишіть список: хто, кому, скільки получив. Прозоро. Щоб люди знали, щоб не говорили - о, в того води не було, а він получив гроші. Щоб справедливість була. Господи Боже зглянься вже над нами. Ну скільки вже красти можна.

Кажуть, це стосується не лише компенсацій, а й відновлення інфраструктури. Якщо доведеться - поїдуть за справедливістю до столиці.