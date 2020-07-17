Час одноруких бандитів: як контролюватимуть діяльність казино в Україні? [ Редактировать ]
11 років під забороною, а тепер повертається! Легальний гральний бізнес - знову побачимо у наших містах. А от чим це буде відрізнятися від того, що ми бачили, поки заборона нібито діяла?
Мій колега Олександр Васильченко з'ясовував, чи є в законі запобіжники, щоб і нові гральні зали - не перетворились на джерело проблем. Нова Форма
Депутати запустили гру! На кону чотири мільярди гривень. Саме на стільки, за підрахунками слуг народу, азартні українці щороку поповнюватимуть державний бюджет. А гральний бізнес вийде з тіні. Інакше штраф.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Тому що навіть після так званої заборони - всі прекрасно пам'ятаємо, всі ходимо по вулиці, їздимо. Бачили, як працювали заклади, які називались як завгодно, але не зали гральних автоматів, а фактично були такими.
Та чи зіграє депутатська ставка? Давайте пограємо разом.
Приміром, я хочу почати гральний бізнес і відкрити казино. За новим законом, потрібна ліцензія. А щоб її купити потрібні гроші. Скільки саме залежить від місця розміщення казино. Для Києва ліцензія коштуватиме - два мільйони доларів, для інших міст мільйон.
Є і географічна різниця у рівні готелю, де можна розміщувати казино. В столиці це має бути готель з п'ятьма зірками, в регіонах достатньо чотирьох.
Дорого. Дешевший варіант - зал гральних автоматів. Ліцензія на одноруких бандитів - 250 тисяч доларів. Їх теж можна буде встановлювати в готелях, і тут досить і трьох зірок. До того, автомати можна встановлювати не лише в готелі, а на його території.
Олена Мочалова, голова ГО "Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні":
Там чітко вписано - будь яка територія, яка є територією готелю. Ну чому я не можу приїхати в центр Києва, купити собі, або взяти в оренду магазин фасадний, гарний з класним розміщенням і сказати, що це є територія готелю, вписати в баланс готелю і все, ось вона територія.
Отже далі про хитрощі, порушення і вимоги. Почнемо з останнього. За гру поза правилами - штраф у два мільйони гривень. Буде заборонено пускати у заклад гравців молодших за 21 рік. Самі зали гральних автоматів, які ховалися під вивісками лотерей - приберуть. Всі вони мають оселитися в готелях. І не ближче за півкілометра від шкіл.
Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Якщо через місяць-півтора ви побачите на вулицях вашого міста нелегальний гральний заклад - це означає, що він працює не за законом.
Однак саме громада вплинути рішення відкривати казино чи ні не зможе. Така норма діє в Штатах. Чи бути залу гральних автоматів у місті, американці вирішують або на місцевих референдумах, або - на рівні місцевих рад. Приклад, мільйонер Стів Вінн - хотів відкрити казино у Майомі біч. Витратив шалені гроші на рекламу, але все марно. Він нічого не відкрив, бо люди - сказали ні.
У нас людей не питатимуть. А от хто ж контролюватиме діяльність казино? Звісно, правоохоронці. А ще - спеціальна комісія, яка підпорядкована Мінфіну. Та її тільки мають створити. Як і спеціальний реєстр гравців.
Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":
Система онлайн-моніторингу ставок, яка має діяти в любій іншій країні з першого дня - не впроваджується. І вона не буде впроваджуватись ще два роки, і потім іще півроку на підключення ігроків до цієї системи, що це означає - що всі решта запобіжників, які є в законі - не спрацьовують.
Олена Мочалова, голова ГО "Підтримки легалізації грального бізнесу в Україні'":
Якщо немає модулю, держава не буде бачити яка насправді кількість техніки знаходиться в кожному гральному закладі. Вони можуть зареєструвати мінімальну, ліцензувати мінімальну, але мати замість 50 зареєстрованих гральних автоматів - 350.
Додайте до цього ще й відсутність оподаткування виграшів. А це - нульовий контроль за грою, який дозволить легалізувати тіньові прибутки можновладців. У деклараціях почнуть з'являтися записи про виграші, які не оподатковуються.
Олексій Кущ, експерт інституту Growford:
В Украине сделали чисто кустарную модель игорного бизнеса. Сделали ее не с расчета на иностранных инвесторов. Сделали ее из расчета на внутренние политические группы влияния, которые просто будут использовать этот бизнес для получения своих рентных доходов. Естественно, никаких инвестиций не будет и бюджетные поступления будут находиться на мизерном уровне.
А значить, є високий ризик, що держава у цій грі програє. І ті, поки уявні, мільярди державного прибутку, осідатимуть у чиїхось кишенях.
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