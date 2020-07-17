Операція приватизація: кому і як продавали готель "Дніпро" [ Редактировать ]
Але от у тому мільярді, який держава отримала від продажу готелю "Дніпро", від легалізації грального бізнесу, як мінімум 20 відсотків. Якби не було дозволу відкривати гральні заклади, ціна приватизації була би значно меншою. А от чи збережуть готель? Та чи взагалі справедливо це - продавати державне майно? Богдан Вербицький розбирався.
Віддам державне майно - в "хороші" приватні руки.
Вони просто були хронічно-збиткові.
Хронічно збиткових об'єктів - державних утриманців - в Україні - майже тисяча! Бюджету вони коштують:
В 2019 році - 170 мільярдів гривень.
Закрити ці борги, навіть частково, не вдається. Бо об'єктів багато, а успішних угод мало.
Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:
Ми завжди недотримували. Тільки два роки, коли перевиконали план. Все!
Чи вийде цьогорічна приватизація "в плюс"? Ми - дослідили один із лотів аукціону приватизації.
Еліна Сапожкова, т.в.о. генерального директора готелю "Дніпро":
Я вам можу показати декілька номерів, щоб ви мали уяву як ми функціонуємо.
Простудіювали фінансові й технічні звіти...
Голова фонду показує мені всю документацію. Там величезні стопки паперів.
Що є в цьому готелі - номерний фонд, ліфти. Це фінансові звіти незалежні. Це - юридичні. Це - податковий.
Та навіть провели операцію "Знайди інвестора"!
Аби зрозуміти: як відбувається приватизація? Що продають і за скільки? І головне - хто купує?
У холі десятки телекамер і журналістів, біля рецепції останні приготування: всі переглядають сценарій. А техніки перевіряють апаратуру. Ні, тут не зустрічають світову зірку і не проводять міжнародну зустріч. Усі...готуються до торгів! Один із символів столиці - готель "Дніпро" - пускають з молотка.
Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна:
Готель це бізнес, це готельєри, туристи. Тому використовуємо цей об'єкт, як залучення інвестицій, щоб дати цьому об'єкту друге життя.
Бо перше надто безнадійне. Типово радянський фасад будівлі. Стіни в плитці. Рами вікон подекуди ще алюмінієві. А над входом "важка" назва. У холі нас зустрічає Еліна - тимчасова директорка готелю.
У нас 186 номерів.
І всі в різному дизайні і наче уособлюють епохи існування готелю. А це - більш як півстоліття.
Це поверх який нажаль дуже давно не був відремонтований.
Ми на п'ятому поверсі. Тут усе по-радянськи. Затерті килимки, стіни обшиті деревом, у коридорі - темно, і лише десь там у кінці - тьмяно світить лампа.
Ідемо темним коридором
У вас всі такі коридорі? - Ні, не всі. Всі коридори дуже різні. Це також є одним з нюансів.
Тут на кожному поверсі свій настрій.
Готель "Дніпро" - наче машина часу. Не на камеру Еліна жартує: Цей номер ідеально підходить для зйомок художнього фільму про Союз. Старі меблі та ванна в білому кахлі.
Відкриваються білі двері у ванну, які жаливо скриплять
До речі, світла в номері немає.
Виходимо з темного коридору
На жаль у готелю такий досить скрутне фінансове становище. Деякі поверхи ми взагалі не експлуатуємо. - Цей експлуатується? - На сьогоднішній день ні.
Але більшість поверхів таки готові приймати гостей. І що вищий поверх, то новіший ремонт.
Давайте на 11. Я вам просто покажу номера, які більш менш такі… які продаються, але вони не зовсім відповідають очікуванням.
Ось наприклад такий. Зовсім інший настрій.
І більш сучасний дизайн. Загальна площа готелю - 13 тисяч квадратів! А ще 54 паркомісця в самому серці столиці. Та найголовніше...
І тут у нас неймовірний вид.
Місце розташування головна принада для інвестора. Звідси: і краєвид Дніпра, і урядовий квартал як на долоні, а ось ці бані - Софія Київська. І за всю цю красу - у Фонді держмайна просили...
Дмитро Сенниченко, голова фонду державного майна:
81 мільйон гривень.
Це стартова ціна. Бо готель уже не дотягує до своїх чотирьох зірок. Та й борги на "Дніпрі" - "висять" чималенькі.
В розмірі 4,8 мільйона гривень.
Погасити їх одна з головних умов для інвестора. А ще власники зобов'язані зберегти персонал, залишити цільове призначення будівлі - це повинен бути лише готель. Причому його категорія має бути не нижче ніж 4 зірки. І не забути про назву. Її змінювати не можна.
І учасники торгів - готові на все. Їх - було 29! Торгувалися через систему "Прозоро".
Олексій Соболєв, директор Державного підприємства "Прозорро.продажі":
Державне підприємство не спілкувалося взагалі з учасниками. У нас підключені маркетплейси, їх 42 через які можна поставити ці ставки.
З першого ж кола стартовий 81 мільйон - перебивають аж у дев'ять разів! А за п'ять годин аукціон закінчився на позначці 1 мільярд 111 мільйонів. Хто ж так розщедрився? Версій було багато. У ЗМІ навіть з'являлися повідомлення про інтерес до "Дніпра"... самої Періс Гілтон. Мовляв, готель передадуть до її франшизи. Утім, перемогла компанія "Смартленд". Що це за фірма? І хто її власник?
Відповіді на ці запитання ми шукали в Броварах під Києвом! Бо саме тут і зареєстрована компанія - доларовий мільйонер. Її офіс на Центральній вулиці містечка. Це звичайна стара хата! З похиленою огорожею, зачиненою хвірткою та мохом на покрівлі.
Туд, здається, давно не ступала нога людини. Все позаростало! Біля так званого офісу зустрічаємо пані Тамару.
Нє, не живе. Той будинок, і слєдующій і ото де більярдная так то він хазяїн.
За даними ЗМІ, засновник фірми, яка виграла аукціон, - професійний гравець у покер, фін Ванхапелто Петтері. До речі, це не перше його знайомство з нашою державою. У 2018 одна з компаній Петтері подала позов у Лондонський арбітраж проти України. Усе через закриття казино у 2009. Тоді бізнесмен начебто зазнав збитків у... 40 мільйонів євро і хотів їх повернути.
До речі, "Дніпро" продали... майже за стільки ж! Тобто, якщо теоретично Петтері виграє справу, готель йому перепаде, вважайте, задарма. А в мережі вже пишуть - новий власник точно відкриє у "Дніпрі" казино. Бо ж і закон уже дозволяє. Але спочатку переможець аукціону має пройти перевірку.
Павло Кухта, в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:
Його перевіряє банк на предмет кінцевого бенефіціара. Бо за законом в нас не може бути кінцевим бенефіціаром громадяни Російської Федерації.
Продаж "Дніпра" лише початок готельної приватизації. На черзі: столичний "Президент-готель" біля Палацу Спорту в Києві та "Слов'янський" у Новгороді-Сіверському.
Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна:
Такий шикарний, з мрамору. Для того, щоб один раз, в один день зустрілися три президента. Леонід Данилович, Лукашенко і Путін. І от побудований шикарний отель, такий шикарний в мармурі, в ньому зустрілися…. і всьо. З тих пір обладміністрація витрачала мільйон на утримання.
З початку року від приватизації планували отримати п'ять мільярдів гривень. Та через коронавірус планку довелося опустити - до 500 мільйонів. І цей показник уже перевищили. Загалом, за всю історію незалежності, план приватизації вдалося виконати лише двічі.
Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:
В 2005 році. При приватизації "Криворіжсталі", і він фактично перевиконаний. І другий раз ми виконали план в 2016 році. Там тоже була приватизація крупна.
На покупця чекають 930 підприємств. Від заводів до їдалень. Та чи будуть ці поки що уявні мільярди від великого розпродажу в бюджеті? Питання - без відповіді.
В минулому році ми запланували 17 мільярдів. І держава отримала тільки півмільярда. Відповідно недоотримали 16 з половиною мільярдів.
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