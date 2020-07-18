Морские пираты захватили танкер с украинцами на борту [ Редактировать ]
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер Curacao Trader с 15 членами экипажа, среди которых граждане Украины и России. Об этом сообщает портал Dryad Global.
Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.
Судно шло из порта Ломе под флагом Либерии, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.
Захват Curacao Trader довел общее число похищенных членов экипажей в Гвинейском заливе до 93. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив. В 2020 году количество нападений выросло на 20%.
Ранее сообщалось, что освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Украину.
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