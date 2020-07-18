В Гвинейском заливе пираты захватили танкер Curacao Trader с 15 членами экипажа, среди которых граждане Украины и России. Об этом сообщает портал Dryad Global.

Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

Судно шло из порта Ломе под флагом Либерии, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Захват Curacao Trader довел общее число похищенных членов экипажей в Гвинейском заливе до 93. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив. В 2020 году количество нападений выросло на 20%.

Ранее сообщалось, что освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Украину.