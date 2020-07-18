К спасению Бритни Спирс подключатся власти США [ Редактировать ]
Петиция с требованием отменить многолетнее опекунство над поп-принцессой Бритни Спирс - уже на рассмотрении в Белом Доме. За неделю под обращением подписались более 100 тысяч человек.
В петиции просят федеральное правительство созвать конгресс для решения по вопросу "Опекунства и гражданских свобод Бритни Спирс".
Движение в защиту прав поп-иконы #freebritney возникло в прошлом году. Глобальный характер приобрело несколько дней назад, когда в сети опубликовали детали опеки установленной 12 лет назад ее же отцом.
Оказалось, что 38-летняя суперзвезда - ограничена буквально во всем. Ей запрещено без разрешения общаться с людьми, самостоятельно нанимать адвоката, выходить замуж, рожать детей, пользоваться мобильным телефоном. И распоряжаться заработанными деньгами.
Состояние певицы оценивают в более, чем $200 млн. Сейчас его контролирует один из менеджеров Бритни, который стал опекуном в прошлом году, когда отец Бритни заболел и более не мог в полной мере контролировать дочь.
Также, обеспокоенность общественности вызвали публикации певицы в Инстаграм. Среди них - беспорядочные картинки и видео своеобразных танцев.
Все больше людей и знаменитостей выражают поддержку Бритни Спирс и выступают за ее освобождение от многолетней опеки и всевозможных запретов!
Двоюродная сестра Элли Симс (Alli Sims), которая также была ее ассистентом, оставила откровенное сообщение:
Она очень добросердечная, скучаю по ней ежедневно и мое сердце разбивается при виде грусти в ее глазах на фотографиях. Отец Бритни запретил мне звонить ей, он прямым текстом заявил что со мной что-то случится, если я сделаю это.
Певица и актриса Роуз МакГоуэн (Rose McGowan) записала специальную песню в поддержку Бритни для своего нового альбома "Planet 9", под названием "Sirene". И высказалась в Инстаграме:
Помните Бриттани Мерфи, которая стала жертвой Голливуда? Сегодня я вспоминаю другую Бритни, живую, которую можно спасти от выщелачивающих веществ, которые ее контролируют и ею торгуют. Освободим Бритни...
Ранее сообщалось, что звезда американской поп-сцены Бритни Спирс показала новое видео в котором напугала фанатов.
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