Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс показала новое фото, которым повергла в шок поклонников.

В кадре звезда позирует в коротком топе, оголив живот.

Макияж на снимке выглядит слегка смазанным, а прическа растрепанной. Такой образ удивил поклонников, а некоторых и вовсе разочаровал и возмутил. Тем не менее, некоторые подписчики активно комментируют фото звезды и отмечают, что для них она "до сих пор остается королевой".

Ранее звезда американской поп-сцены Бритни Спирс оказалась в больнице с травмой ноги. 38-летняя артистка сломала ногу во время танцев.