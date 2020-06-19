Смазанный макияж и неряшливая прическа: Бритни Спирс шокировала образом [ Редактировать ]
Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс показала новое фото, которым повергла в шок поклонников.
В кадре звезда позирует в коротком топе, оголив живот.
Макияж на снимке выглядит слегка смазанным, а прическа растрепанной. Такой образ удивил поклонников, а некоторых и вовсе разочаровал и возмутил. Тем не менее, некоторые подписчики активно комментируют фото звезды и отмечают, что для них она "до сих пор остается королевой".
Ранее звезда американской поп-сцены Бритни Спирс оказалась в больнице с травмой ноги. 38-летняя артистка сломала ногу во время танцев.
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