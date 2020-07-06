Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс показала новое видео, которым повергла в шок поклонников. Так, соответствующий ролик появился в Instagram певицы.

В кадре звезда позирует в коротком топе и шортах Фанаты также отметили, что у нее размазался макияж, а прическа выглядит растрепанной. В ролике Бритни все время ходит из стороны в сторону, странно улыбаясь.

"Мой флорист удивил меня сегодня, создавая цветочную композицию из разных цветов. Я была так взволнована, что набросила свою любимую желтую рубашку и просто должна была поделиться этим", - написала в описании к видео Бритни.

Фанатов напугал странный ролик звезды. Они назвали поведение Спирс "неадекватным", а ее состояние "критическим". По их мнению, всему виной наркотики, которые звезда употребляла долгое время.

Ранее звезда американской поп-сцены Бритни Спирс оказалась в больнице с травмой ноги. 38-летняя артистка сломала ногу во время танцев.