"Наркотики тебя убили": Бритни Спирс напугала фанатов [ Редактировать ]
Звезда американской поп-сцены Бритни Спирс показала новое видео, которым повергла в шок поклонников. Так, соответствующий ролик появился в Instagram певицы.
В кадре звезда позирует в коротком топе и шортах Фанаты также отметили, что у нее размазался макияж, а прическа выглядит растрепанной. В ролике Бритни все время ходит из стороны в сторону, странно улыбаясь.
"Мой флорист удивил меня сегодня, создавая цветочную композицию из разных цветов. Я была так взволнована, что набросила свою любимую желтую рубашку и просто должна была поделиться этим", - написала в описании к видео Бритни.
Фанатов напугал странный ролик звезды. Они назвали поведение Спирс "неадекватным", а ее состояние "критическим". По их мнению, всему виной наркотики, которые звезда употребляла долгое время.
Ранее звезда американской поп-сцены Бритни Спирс оказалась в больнице с травмой ноги. 38-летняя артистка сломала ногу во время танцев.
по теме
"Какие милые": Лобода подогрела слухи о новом романе
Так, Светлана опубликовала ролик, на котором обнимается с мужчиной
Каменских поразила поклонников эффектным фото
Известная артистка опубликовала новый снимок
Каменских показала аппетитные формы (фото)
На снимке Настя позирует, плавая в бассейне
Кайли Дженнер оголила грудь (фото)
Кайли Дженнер показала "жаркий" снимок, на которых изображена практически обнаженной
Каменских порадовала поклонников фото с отдыха
Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды