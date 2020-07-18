В Украине впервые выдали разрешения на добычу янтаря [ Редактировать ]
В Ровенской области провели первый онлайн-аукцион по получению специальных разрешений для законной добычи янтаря. Компании, победившие в торгах, получили разрешения добывать янтарь в следующие пять лет. Об этом сообщил в Facebook Ровенский губернатор Виталий Коваль.
Разработчикам предложили два участка площадью в 10 га в селе Алексеевка Сарненского района. Их выставили на сайте "Прозорро" в июне этого года. В открытых электронных торгах за один из них приняли участие четыре фирмы, за второй - шесть.
Результат превзошел все наши ожидания! Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше. Более 40 млн грн от легализации янтаря на Ривненщине!
В Государственной службе геологии и недр Украины добавили, что 17 июля завершились четвертые е-аукционы по продаже специальных разрешений на семь участков недр. Лицензию на разработку первого янтарного прииска за 12,63 млн грн купила ТОВ "БурПром", а второго за 29 млн грн - ТОВ "Терра Амбер".
Напомним, что Верховная Рада 19 декабря 2019 года приняла законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Он, в частности, устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу и вводит единое разрешение на разведку.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области изъяли почти тонну уникального янтаря на $1,2 млн.
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