В Ровенской области изъяли почти тонну уникального янтаря на $1,2 млн (фото) [ Редактировать ]
В Ровенской области полиция изъяла 858 кг янтаря, рыночная стоимость которого составляет $1,2 млн. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Во вторник, 16 июня, правоохранители провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъяли "солнечный камень". Скупку незаконно добытого янтаря организовали местные жители, которые в дальнейшем контрабандой отправляли его за границу. При экспорте драгоценного камня злоумышленники использовали поддельные документы о его происхождении.
Правоохранители изъяли 858 кг янтаря, некоторые камни весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена таких уникальных камней на "черном" рынке начинается от $10 тысяч. По предварительным данным, стоимость все партии составляет $1,2 млн.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области арестовали полицейского, "крышевавшего" добытчиков янтаря.
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