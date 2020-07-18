Пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, среди них шестеро – граждане Украины. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Украинская правда.

По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили не 4, а 6 украинских граждан.

В результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищены 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков - 6 граждане Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела

Стоит отметить, что захват Curacao Trader довел общее число похищенных членов экипажей в Гвинейском заливе до 93.

По данным издания, к судну подошли 8 вооруженных пиратов и попали на борт, а затем похитили членов экипажа.

Стоит отметить, что статус танкер CURACAO TRADER IMO 9340908 сейчас отображается как "Не под командованием".

Этот инцидент произошел в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что преступников поддерживают с большого судна.

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По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.

В 2020 году количество нападений выросло на 20%.

Напомним, ранее мы сообщали, что морские пираты захватили танкер с украинцами на борту.

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