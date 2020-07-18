В Одессе не смогли поднять затонувший танкер: названы причины [ Редактировать ]
Затонувший танкер Delfi, вблизи берегов Одессы не смогли поднять в субботу, 18 июля. Две попытки поднять танкер провалились. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Одесской области.
Как заявили в инспеции, две попытки поднять судно провалились из-за слабых тросов. Во время подъема один из тросов оборвался.
"Инспекторы контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды", - добавили в Госэкоинспекции.
Стоит отметить, что следующая попытка достать танкер, будет завтра - 19 июня.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе начался подъем затонувшего танкера.
Читайте также, почему затонувшее судно так долго никто не достал.
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