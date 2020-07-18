В Одессе начали поднимать затонувший в ноябре танкер Delfi. Работы ведутся сс 06:00, на месте работают водолазы. Об этом сообщает "Думская".

Между пляжем и "Делфи" постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль.

Напомним, что 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" (длина - 60 м, ширина - 10 м, водоизмещение - 1600 т), который ходит под флагом Молдовы, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Экипаж из трех человек спасли сотрудники ГСЧС Украины.

В середине июня 2020 года стало известно, что с затонувшего судна выливается топливо. Пятно разлива достигло значительных размеров и распространилась в сторону местного пляжа.

В начале июля чиновники Одесской ОГА сообщили, что море под Одессой не загрязнено нефтепродуктами с танкера Delfi. Вместе с тем председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что в воде концентрация нефтепродуктов превышена в 16,4 раза.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный мужчина пытался попасть на затонувший танкер.