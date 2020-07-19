Ослабление карантина: какие регионы не снимут ограничения [ Редактировать ]
Фото: РБК
По состоянию на 19 июля в Украине 8 областей не готовы к снятию карантинных ограничений.
Об этом сообщает Минздрав.
По информации, снимать карантин не будут в:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Харьковской области;
- Черниговской области.
Отмечается, что нормы ослабления карантина Минздрав публиковал на своем сайте.
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