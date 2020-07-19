По состоянию на 19 июля в Украине 8 областей не готовы к снятию карантинных ограничений.

Об этом сообщает Минздрав.

По информации, снимать карантин не будут в:

Винницкой области;

Волынской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Одесской области;

Харьковской области;

Черниговской области.

Отмечается, что нормы ослабления карантина Минздрав публиковал на своем сайте.

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