В Верховной Раде Украины планируют провести закон об оппозиции, где распишут изменения в парламентской работе.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на народного депутата от "Слуги Народа" Галину Третьякову.

По информации, помимо оппозиции, изменения коснутся и коалиции.

Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции.

Отмечается, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

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