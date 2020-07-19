Верховная Рада получит "большую парламентскую реформу" [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины планируют провести закон об оппозиции, где распишут изменения в парламентской работе.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на народного депутата от "Слуги Народа" Галину Третьякову.
По информации, помимо оппозиции, изменения коснутся и коалиции.
Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции.
Отмечается, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.
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