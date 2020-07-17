В пятницу, 17 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект об оборонных закупках. "За" проголосовали 276 депутатов.

Законопроект усиливает механизмы защиты интересов национального производителя и национальной экономики в целом.

Также предусмотрена возможность исключительно для национальных производителей увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

Также законопроект предусматривает изменение порядка обжалования процедур закупки, осуществляемых во время военного положения.

Отмечается, что законопроект создает правовые и экономические предпосылки для развития конкурентной среды в сфере оборонных закупок, повышение качества товаров, работ и услуг оборонного назначения для нужд обороны. А также удовлетворяет основные требования законодательства ЕС на уровне основополагающих принципов и принципов закупок.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон "О Службе внешней разведки".