Рада приняла закон о Службе внешней разведки: что изменится [ Редактировать ]
В пятницу, 17 июля, парламент принял во втором чтении законопроект о Службе внешней разведки. За документ проголосовали 244 депутата.
Закон совершенствует правовые основы деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.
Проект излагает в новой редакции ЗУ "О Службе внешней разведки Украины", регулирует правовой статус ведомства, руководства ее деятельностью и общую структуру.
В документе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.
Кроме того, в Заключительных положениях предусмотрено синхронизированное введение в действие этого закона с ЗУ "О разведке".
Согласно закону, Нацгвардия не стала органом разведки. Так, в документе прописано, что НГУ не имеет права быть органом разведки, впрочем ведомство является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекать к выполнению отдельных разведывательных задач.
Ранее мы писали о том, что под Верховной Радой собрались протестующие.
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