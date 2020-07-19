В Днепре люди устроили самосуд обидчику, который избил девушку (фото) [ Редактировать ]
В Днепре неизвестные люди разыскали "героя" побоища в маршрутке. По итогу - люди его все же нашли и избили . Об этом сообщает "Днепр оперативный" в Instagram., передает "УНИАН"
Так, на фотографии, опубликованной в социальной сети, видно, как мужчина, похожий на участника вчерашнего инцидента, лежит на полу.
фото: "Днепр оперативный"
"Народный гнев, наверное, самое серьезное оружие нашего времени. Обидчик девушки… прилег", - говорится в подписи к фото.
Предположительно, в результате "возмездия" пострадавший упал без сознания.
На данный момент неизвестно, кто же устроил самосуд.
Стоит отметить, что в маршрутном такси между пассажирами возник не шуточный конфликт, котрый за считанные секунды перерос в дикую драку.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре пассажиры зверски избили девушку в маршрутке.
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