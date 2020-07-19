В Киеве могут ограничить движение в период с 20 по 23 июля могут вводить ограничения дорожного движения. В этот период в столице будет с официальным визитом находиться президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Уже с понедельника, 20 июня, в столице возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в следующих районах города:

Дарницком

Печерском

Шевченковском

Подольском

Днепровском

на Бориспольском шоссе

Стоит отметить, что президент Швейцарии не является главой государства, поскольку эти функции выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Президент избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета и имеет в основном представительские функции.

Ранее мы сообщали, в Киеве перекрыли мост Метро.

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