В Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро/ Фото: lb.ua

В Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, в связи с чем от метро "Черниговская" образовалась значительная пробка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Также, согласно данным карты Google Maps, осложнено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.

На видео видно, как десятки людей перекрыли дорогу на мосту.

По предварительным данным, дорогу перекрыли в качестве протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры.

Ранее сообщалось, что "минеру" моста Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения.