В Киеве люди перекрыли мост Метро: движение заблокировано (видео) [ Редактировать ]
В Киеве люди перекрыли дорогу на мосту Метро, в связи с чем от метро "Черниговская" образовалась значительная пробка.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Также, согласно данным карты Google Maps, осложнено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.
На видео видно, как десятки людей перекрыли дорогу на мосту.
По предварительным данным, дорогу перекрыли в качестве протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры.
Ранее сообщалось, что "минеру" моста Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения.
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