В Киеве автомобили "трамбовали" Шулявский мост (видео) [ Редактировать ]
На Шулявском путепроводе автомобили, нарушая запрет, въехали на только заасфальтированный участок съезда.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По информации, несколько автомобилей, проехав через небольшой проем в ограждении, съезжают с моста прямо по свежему асфальту.
Отмечается, что кто-то из водителей отодвинул запрещающие ограждения и поток автомобилей ринулся в проезд.
Ранее мы писали, что на Шулявском путепроводе ограничат движение. Запрет вводят в связи с проведением ремонтных работ.
по теме
В Киеве на Шулявском мосту ограничат движение
Ограничение вводят в связи с проведением ремонтных работ
Исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД
15 июля Верховная Рада приняла законопроект №3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме
В Киеве водитель фуры получил штраф стоимостью в автомобиль
Нарушитель превысил допустимый вес грузовика
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
Механизм и все обстоятельства аварии будут выяснять следователи
В Киеве улучшается "коронавирусная" статистика
Информацией поделился Виталий Кличко