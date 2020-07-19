На Шулявском путепроводе автомобили, нарушая запрет, въехали на только заасфальтированный участок съезда.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации, несколько автомобилей, проехав через небольшой проем в ограждении, съезжают с моста прямо по свежему асфальту.

Отмечается, что кто-то из водителей отодвинул запрещающие ограждения и поток автомобилей ринулся в проезд.

Ранее мы писали, что на Шулявском путепроводе ограничат движение. Запрет вводят в связи с проведением ремонтных работ.