В суперфинале продолжавшегося в течение месяца женского онлайн-турнира по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship украинская шахматистка Анна Ушенина выиграла россиянку Александра Костенюк. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Женский онлайн-турнир по быстрым шахматам Women’s Speed Chess Championship стал уникальным событием в мире шахмат. В нем приняли участие все желающие спортсменки, имеющие звание не ниже кандидата в мастера спорта.

Известные и стоящие высоко в классификации шахматистки получили право пропустить квалификационные этапы и присоединиться к участию в чемпионате на более поздней стадии - в серии Гран-при.

Экс-чемпионка мира и Европы, 34-летняя харьковчанка Ушенина, находящаяся лишь на 50-й строчке в рейтинге FIDE, не вошла в число сеяных игроков и, вынуждена была участвовать во всех квалификационных этапах.

Украинка Анна Ушенина и россиянка Александра Костенюк - две шахматистки, каждая из которых побывала обладательницей титула чемпионки мира. В решающем противостоянии Костенюк и Ушенина за четыре часа провели почти 30 партий. В борьбе двух чемпионок решающей стала заключительная одноминутная партия, по результатам которой украинка выиграла со счетом 14,5:13,5.

За свой успех харьковчанка заработала $6,5 тысяч.

Анна Ушенина - 14-я в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира (2012-2013 годы). В составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006 год), командном чемпионате Европы (2013 год) и командном чемпионате мира (2013-й). Харьковчанка - чемпионка Европы по шахматам 2016 года.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли труп известного шахматиста и его подруги.