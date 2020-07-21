В Minecraft обнаружили редчайшую локацию впервые за 10 лет [ Редактировать ]
Источник: PCGamer
С момента появления первой публичной бета-версии 1.8 Minecraft заставка игры не менялась на протяжении 10 лет. Однако место, с которого был сделан скриншот оставалось загадкой для всего игрового общества, фактически Меккой, где был дан старт проекту.
Игроки Minecraft долго пытались найти это место, но такая задача оказалось непростой, ведь мир игры почти бесконечен, и все эти годы он только расширялся и менялся с каждой версией.
Стартовый экран Minecraft
Решительные пользователи Reddit поставили перед собой задачу во что бы то не стало найти этот клочок земли.
Группа добровольцев решила потратить время на поиски. При помощи системы распределенных вычислений на основе BOINC был разработан ресурс Minecraft @ Home, который помогал в поисках.
В итоге через месяц плодотворного анализа и исследований загадочная локация была найдена, но в неожиданном месте – в старой бета-версии с номером 1.7.3.
Находится искомая локация по таким координатам:
- Координаты: X=61.48~, Y=75, Z=-68.73~
- Зерно: 2151901553968352745 или 8091867987493326313
Та самая секретная локация в Minecraft
После выполнения задачи игроки в Minecraft придумали себе новое испытание: они пытаются найти в игре самый высокий кактус. В настоящее время рекорд принадлежит кактусу высотой в 22 блока.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как житель Чехии построил копию Чернобыля в Minecraft. Также недавно в Украине рухнули цены на PlayStation Plus.
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