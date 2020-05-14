Sony назвала сроки выхода Playstation 5 [ Редактировать ]
Компания Sony официально подтвердила сроки выхода Playstation 5. Об этом пишет itechua.com.
"Несмотря на влияние пандемии COVID-19 и связанные с ней ограничения на международные поездки, которые накладывают трудности на процессы тестирования и производства, разработка идет по плану, а запуск продаж Playstation 5 состоится в сезон рождественских праздников 2020 года, то есть в конце ноября - начале декабря", - говорится в сообщении.
В свою очередь, отчет о прибыли компании свидетельствует о 14-процентном снижении доходов от игр в годовом исчислении по итогам 2019 финансового года. Sony снизила продажи оборудования и ПО, подчеркивая тем самым важность предстоящего релиза Playstation 5.
Четвертое же поколение консоли в настоящее время превысило 100 млн проданных единиц по всему миру.
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