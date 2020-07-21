В Киеве, 21 июля, прошел мощный ливень со шквалом, в результате которого по городу были повалены деревья, которые просто уничтожили несколько автомобилей, а также из-за ливня возникли локальные подтопления. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

Ливень затопил перекрестки проспекта Победы и улицы Шолуденко, улиц Жилянской и Старовокзальной.

В частности, на пересечении просп. Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной состоялось поднятие уровня воды с коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою воды на проезжей части.

По данным службы, работники гидрослужб ликвидируют подтопления. А также дежурят у проблемных мест.

Как уточнили в "Киевавтодор", для ликвидации последствий непогоды были задействованы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе- мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

Киев/Фото: Роман Малко / Facebook

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