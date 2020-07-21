Непогода в Киеве "убила" несколько автомобилей (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, 21 июля, прошел мощный ливень со шквалом, в результате которого по городу были повалены деревья, которые просто уничтожили несколько автомобилей, а также из-за ливня возникли локальные подтопления. Об этом сообщили в "Киевавтодоре".
Ливень затопил перекрестки проспекта Победы и улицы Шолуденко, улиц Жилянской и Старовокзальной.
В частности, на пересечении просп. Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной состоялось поднятие уровня воды с коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою воды на проезжей части.
По данным службы, работники гидрослужб ликвидируют подтопления. А также дежурят у проблемных мест.
Как уточнили в "Киевавтодор", для ликвидации последствий непогоды были задействованы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе- мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.
Киев/Фото: Роман Малко / Facebook
Напомним, ранее в Сочи смерч снес пляж.
Читайте также, в Стамбуле зафиксировали водяной смерч. Природное явление произошло после сильного дождя в городе.
по теме
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Во вторник, 14 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Прогноз погоды на 16 июля: где пройдут дожди
Столбики термометров поднимутся до +22...+28 градусов
Прогноз погоды на 15 июля: в Украину вернется лето
В среду, 15 июля, погода в Украине улучшиться. Дожди постепенно покинут территорию страны
Погода на выходные: в Украину вернется жара до +35
На выходных, 11-12 июля, в Украине пройдут дожди с грозами