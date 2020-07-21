В Сочи смерч снес пляж (видео) [ Редактировать ]
В Олимпийском парке города Сочи смерч разрушил пляж. Видео происшествия опубликовали пользователи в соцсети.
По словам очевидцев, вначале поднялся сильный ветер, затем напором воды с пляжа снесло шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи.
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