В Киеве усилились меры безопасности [ Редактировать ]
Правоохранители усилили меры безопасности в столице отрядами полиции и Нацгвардии.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
По информации, больше сотрудников правопорядка будет находится на улицах столицы, а также в людных местах.
Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.
Отмечается, что полиция просит граждан обращать внимание на любые подозрительные предметы и сообщать о них в 102.
Ранее мы писали о том, что возле столичной станции метро "Минская" прогремел врыв. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.
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