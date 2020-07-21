Правоохранители усилили меры безопасности в столице отрядами полиции и Нацгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По информации, больше сотрудников правопорядка будет находится на улицах столицы, а также в людных местах.

Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Отмечается, что полиция просит граждан обращать внимание на любые подозрительные предметы и сообщать о них в 102.

Ранее мы писали о том, что возле столичной станции метро "Минская" прогремел врыв. На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.