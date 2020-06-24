В Стамбуле, столице Турции после мощных ливней затопило улицы,а в одном из районов образовался водяной смерч. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В результате событий погиб один человек.

Ряд улиц оказались под водой. Особенно пострадал район Есеньюрт.

В результате непогоды погиб один человек. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Стамбула Али Ерликая, погибший - 30-летний сириец. Еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы, угрозы для их жизни нет.

В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, местные жители зафиксировали его на видео. На одном из домов сорвало крышу. Водяные смерчи - не совсем необычное для Турции явление, но обычно они бывают на юге.

Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.