Стамбул "атаковал" водяной смерч (видео) [ Редактировать ]
В Стамбуле, столице Турции после мощных ливней затопило улицы,а в одном из районов образовался водяной смерч. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
В результате событий погиб один человек.
Ряд улиц оказались под водой. Особенно пострадал район Есеньюрт.
В результате непогоды погиб один человек. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Стамбула Али Ерликая, погибший - 30-летний сириец. Еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы, угрозы для их жизни нет.
В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, местные жители зафиксировали его на видео. На одном из домов сорвало крышу. Водяные смерчи - не совсем необычное для Турции явление, но обычно они бывают на юге.
Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.
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