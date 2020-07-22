Нові спалахи пандемії у світі: Чорногорія заборонила в'їзд українцям на авто [ Редактировать ]
Чорногорія заборонила в'їзд українцям, які подорожують автомобілем. Сьогодні тамтешній уряд оприлюднив нові обмеження, зважаючи на оголошення епідемії в країні.
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Коронавірус наступає - нові спалахи хвороби спостерігаються у низці європейських країн. За останній тиждень майже удвічі зросла кількість нових випадків у Бельгії та Нідерландах. Побільшало інфікованих також в Іспанії, Чехії, Польщі, Румунії. Чорногорія, яка раніше називала себе чистою від COVID країною, оголосила про нову хвилю епідемії. І виключила Україну з переліку держав, жителям яких можна в'їжджати автомобілями чи залізницею. Залишивши єдиний варіант - літаком.
В'їзд в Чорногорію здійснюється повітряним транспортом для жителів України і Білорусі з контролем пасажирів під час посадки і висадки та виконання інших умов, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.
Туроператор відтепер відповідає за перевірку температури пасажирів перед посадкою в літак. Та має вести детальний облік місць, які відвідують туристи. Водночас свої кордони відкрила для українців перша держава шенгенської зони - Словенія. Щоправда, після приїзду потрібно також відбути 14-денний карантин. Доступні стали українцям також кілька держав ЄС, які не входять до Шенгену. Окрім Хорватії, яка ще з початку липня приймає українців, це тепер ще Ірландія та Болгарія.
З 16 до 31 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус.
Загалом свої кордони для українців уже відкрили 39 країн світу на різних умовах. Ведуть перемовини наші дипломати і щодо відкриття шенгену. Та спершу ЄС має включити Україну в "зелені списки". А вони, поки що, лише звужуються, а не розширюються. Якщо першого липня там було 15 держав, то через два тижні уже 13. Наступне оновлення переліку Рада ЄС запланувала на 30 липня.
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