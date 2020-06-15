По состоянию на понедельник, 15 июня, в Украине зафиксировали 31 810 случаев COVID-19. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Медиками зарегистрировано 656 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 14 253 человек, в том числе за минувшие сутки 171 человек.

Умер 901 человек, в том числе за минувшие сутки - 12 человек.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.