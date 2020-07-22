Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 августа 2020 года. Соответствующее решение примет Кабинет министров Украины в среду, 22 июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Планируется продолжение адаптивного карантина до 31 августа", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что при этом изменятся принципы адаптивного карантина.



Минздрав разделит все регионы по заболеваемости на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны. В зависимости от эпидситуации, в регионе будет действовать либо легкий карантин, либо жесткий.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против карантина.