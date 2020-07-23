"Полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева [ Редактировать ]
В Полтаве мужчине с гранатой, который угрожает устроить взрыв, предоставили автомобиль, и сейчас он вместе с заложником двигается по городу. Об этом сообщает "Украина Online".
Сначала мужчина держал в заложниках сотрудника уголовной полиции и заявлял, что взорвет обоих. В ходе переговоров начальник уголовного розыска заменил заложника собой.
Замглава МВД Антон Геращенко подтвердил информацию о заложнике. На автомобиле они выезжают из города.
В патрульной полиции Полтавы сообщили, что мужчине предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2115, который сейчас движется в сторону Киева.
Продолжаются переговоры.
Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром".
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