В Полтаве мужчине с гранатой, который угрожает устроить взрыв, предоставили автомобиль, и сейчас он вместе с заложником двигается по городу. Об этом сообщает "Украина Online".



Сначала мужчина держал в заложниках сотрудника уголовной полиции и заявлял, что взорвет обоих. В ходе переговоров начальник уголовного розыска заменил заложника собой.

Замглава МВД Антон Геращенко подтвердил информацию о заложнике. На автомобиле они выезжают из города.

В патрульной полиции Полтавы сообщили, что мужчине предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2115, который сейчас движется в сторону Киева.

Продолжаются переговоры.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром".