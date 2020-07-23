В Полтаве ввели спецоперацию "Гром" [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, в Полтаве ввели спецоперация "Гром". Это связано с тем, что мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв. Об этом сообщает "Украина Сейчас".
Известно, что в городе оцепили территорию вокруг административного суда.
С мужчиной, угрожающим взорвать гранату, по-прежнему ведут переговоры.
Напомним, мужчина пытался угнать автомобиль. При задержании преступник достал гранату РГД-5 и угрожает ее взорвать, если его попытаются арестовать.
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