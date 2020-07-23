Планировал захватить собор: как готовил захват луцкий террорист [ Редактировать ]
Задержанный за захват заложников в Луцке Максим Кривош сначала замышлял устроить подобный акт в соборе Святой Троицы. По его словам, он хотел вернуться в собор "со своей правдой". Об этом Кривош заявил на суде по избранию меры пресечения.
В частности, на вопрос о том, правда ли, что он хотел сначала захватить собор Святой Троицы, Кривош ответил утвердительно.
"Объясняю, потому что я там в духовной семинарии… я там увидел… я туда пришел за духовностью. И поэтому я хотел эту акцию сделать показательной, этот перфоманс… Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал, я хотел найти правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему. Но поскольку он сейчас закрыт, карантин и так далее, поэтому пришлось мне выбирать альтернативный способ", - заявил Кривош.
Он также добавил, что выбрал автобус случайным образом.
Ранее мы писали, что луцкому террористу избрали меру пресечения.
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