Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия на земной орбите.

По данным США, испытания прошли 15 июля - тогда от спутника "Космос-2543" отделился некий объект. Американцы не уточняют, что это был за объект, но утверждают, что располагают доказательствами того, что это были испытания оружия.

С аналогичными обвинениями в адрес России выступил представитель министерства обороны Великобритании Харви Смит.

15 июля Минобороны России сообщало об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния был обследован другой российский космический аппарат.

Американские СМИ предполагают, что Россия могла выпустить снаряд с одного своего спутника по другому. На сервисе Space-Track.org подозрительный объект обозначен под № 45 915.

Соединенные Штаты неоднократно обвиняют Россию в испытаниях оружия в космосе. Госдепартамент официально по меньшей мере дважды выражал "озабоченность" действиями России. Американские военные утверждают, что поведение некоторых спутников на орбите "не соответствует их заявленным задачам".

16 апреля этого года командующий Космическими силами США Джон Реймонд обвинил Москву в том, что она провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.

Ранее сообщалось, что с МКС запустили второй американский военный спутник.