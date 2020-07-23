Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию. Также правоохранители подняли в воздух квадрокоптеры.

Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин, передает "Кременчуцька газета".

По его словам, в розыске мужчины также участвуют кинологи с собаками. Освободившийся заложник - полковник полиции Виталий Шиян - также принимает участие в операции.

Гришин отметил, что сейчас решается вопрос о привлечении авиации.

Штаб правоохранителей развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.

Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.

Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.