Автоугонщика из Полтавы ищут с помощью квадрокоптера [ Редактировать ]
Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию. Также правоохранители подняли в воздух квадрокоптеры.
Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин, передает "Кременчуцька газета".
По его словам, в розыске мужчины также участвуют кинологи с собаками. Освободившийся заложник - полковник полиции Виталий Шиян - также принимает участие в операции.
Гришин отметил, что сейчас решается вопрос о привлечении авиации.
Штаб правоохранителей развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.
Ранее мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно. Позже появилась информация, что полтавский террорист выпустил заложника и скрылся.
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