Захват авто в Полтаве: что известно о "террористе" и заложнике [ Редактировать ]
Преступника, который взял заложника в Полтаве, зовут Скрипник Роман Николаевич. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Андрея Павловского
Мужчина 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.
В заложниках у террориста из Полтавы - полковник полиции Виталий Шиян. Шиян родом из Кременчуга Полтавской области. По образованию - юрист, служил в морской пехоте, работал в патрульно-постовой службе, управлении по борьбе с оборотом наркотиков, на руководящих областях в милиции, а потом уже в полиции в районах области.
Сейчас в звании полковника возглавляет уголовный розыск МВД в области.
Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.
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