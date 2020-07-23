Преступника, который взял заложника в Полтаве, зовут Скрипник Роман Николаевич. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Андрея Павловского

Мужчина 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.

В заложниках у террориста из Полтавы - полковник полиции Виталий Шиян. Шиян родом из Кременчуга Полтавской области. По образованию - юрист, служил в морской пехоте, работал в патрульно-постовой службе, управлении по борьбе с оборотом наркотиков, на руководящих областях в милиции, а потом уже в полиции в районах области.

Сейчас в звании полковника возглавляет уголовный розыск МВД в области.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.