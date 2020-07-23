Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу - СМИ [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, в Полтаве мужчина с гранатой угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает "Украина Сейчас".
Сначала мужчина держал в заложниках сотрудника уголовной полиции и заявлял, что взорвет обоих. В ходе переговоров начальник уголовного розыска заменил заложника собой.
Позже появилась информация о том, что мужчина отпустил заложника и исчез в лесу в Решетиловском районе.
Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.
Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
Отметим, губернатор области заявил, что выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно.
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