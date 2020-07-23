Выполнить требования "полтавского захватчика" невозможно - губернатор [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, губернатор Полтавской области Олег Синегубов сделал заявление в эфире одного из телеканалов касательно требования захватчика, который вместе с заложником направляется в сторону Киева.
Так, он заявил, что требования террориста Скрипника выполнить невозможно:
Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта.
Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.
Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.
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