В четверг, 23 июля, губернатор Полтавской области Олег Синегубов сделал заявление в эфире одного из телеканалов касательно требования захватчика, который вместе с заложником направляется в сторону Киева.

Так, он заявил, что требования террориста Скрипника выполнить невозможно:

Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители… готовы к силовому сценарию решения этого конфликта.

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике. Отметим, что авто сопровождает полиция.