Взявший в заложники полицейского на служебной машине выехал из Полтавы. По данным СМИ, он бывший участник АТО.

Полицейские сопровождают автомобиль со злоумышленником, который в Полтаве угрожая гранатой взял в заложники полицейского и направляется в Киев, сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Телеграмм.

"Введена в действие спецоперация "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", - написал он.

Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов подтвердил эту информацию.

Сейчас он на автомобиле с работником полиции направляется за пределы города. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по задержанию этого человека. По состоянию на сейчас я могу сообщить, что этот человек работникам полиции известен. Он подозревается в совершении ряда незаконных завладеваний транспортными средствами.

Преступник передвигается на служебном автомобиле ВАЗ-2111 (Богдан).

Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике.