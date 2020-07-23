Захват авто в Полтаве: "террориста" сопровождает полиция [ Редактировать ]
Взявший в заложники полицейского на служебной машине выехал из Полтавы. По данным СМИ, он бывший участник АТО.
Полицейские сопровождают автомобиль со злоумышленником, который в Полтаве угрожая гранатой взял в заложники полицейского и направляется в Киев, сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Телеграмм.
"Введена в действие спецоперация "Гром". Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. Сейчас преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", - написал он.
Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов подтвердил эту информацию.
Сейчас он на автомобиле с работником полиции направляется за пределы города. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по задержанию этого человека. По состоянию на сейчас я могу сообщить, что этот человек работникам полиции известен. Он подозревается в совершении ряда незаконных завладеваний транспортными средствами.
Преступник передвигается на служебном автомобиле ВАЗ-2111 (Богдан).
Ранее сообщалось, что в Полтаве ввели спецоперацию "Гром". Тем временем, "полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева полевыми дорогами в Решетиловском районе.
Также мы писали о том, что появилась информация о "террористе" и о заложнике.
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