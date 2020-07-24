Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Громадське
По состоянию на пятницу, 23 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.
Медиками зарегистрировано 972 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 34 886 человек, в том числе за минувшие сутки 886 человек.
Умерли 1 571 человек, в том числе за минувшие сутки - 20 человек.
Ранее мы писали, что ВОЗ определила "места силы" коронавируса.
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