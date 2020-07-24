По состоянию на пятницу, 23 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 972 новых случая инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 34 886 человек, в том числе за минувшие сутки 886 человек.

Умерли 1 571 человек, в том числе за минувшие сутки - 20 человек.

Ранее мы писали, что ВОЗ определила "места силы" коронавируса.