ВОЗ определила "места силы" коронавируса [ Редактировать ]
Специалисты ВОЗ назвали места, где существует наивысшая вероятность заражения коронкавирусной инфекцией.
Об этом сообщает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов.
По ее словам, ночные клубы являются самыми опасными местами для инфицирования COVID-19.
Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками.
Она добавила, что каждый посетитель должен сам заботиться как о своей безопасности, так и окружающих.
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